Eind vorig jaar legden de zangeressen hun geschillen bij. "We hadden het er voor het eerst over tijdens de kerst en voor we het wisten was een nieuwe samenwerking een feit", aldus Sara Dallin in The Sun.

Siobhan Fahey zei niet meteen ja, maar ging toch overstag. "Het voelde als het juiste moment in mijn leven. We gaan de geweldige tijd die we hadden toen we jong waren nog eens overdoen", aldus Fahey.

De groep heeft net een concertreeks van vijftien concerten in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. De tournee gaat van start op 12 november in Glasgow in Schotland. Daarna volgen veertien optredens in het VK.