"Bar Bahar" opent 25e editie van MOOOV-Filmfestival

In Turnhout is gisteren de 25e editie van MOOOV begonnen, het festival van de wereldcinema. De openingsfilm was "Bar Bahar" uit Palestina, een regio van waaruit nauwelijks films tot hier geraken.

