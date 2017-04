Styles verkocht 3.000 exemplaren meer dan Sheeran, bleef net onder de 40.000 downloads en werd 3,5 miljoen keer gestreamd. "Sign of the times" is de eerste soloplaat van de One Direction-ster. Zijn debuutalbum komt in mei uit.

Sheeran moet echter niet wanhopen: in de top 5 van singles prijkt hij nog altijd 2 keer. Op nummer 2 met "Shape of you" en op een derde stek met "Galway girl". Clean Bnadit ft Zara Larsson ("Symphony") en Drake ("Passionfruit") vervolledigen de top. Ook in de Britse albumlijst domineert Sheeran nog met "Divide". De plaat staat geboekt als de snelst verkopende ooit van een mannelijke artiest.