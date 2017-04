Het Eurovisiesongfestival vindt in mei plaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De veiligheidsdiensten van het Oost-Europese land hebben de Rusissche kandidate Joelja Samojlova een drie jaar durend verbod opgelegd om het land binnen te komen, vanwege een concert dat ze twee jaar geleden gaf op de Krim, na de annexatie van dat schiereiland door Rusland.

De European Broadcasting Union (EBU) had daarop voorgesteld om de Russische kandidate te laten optreden in eigen land, en dat live uit te zenden in de concerthal in Kiev, maar daar willen de Russische openbare zender en de Oekraïense autoriteiten niet van weten.

De Russische zangeres heeft al de openingssong van de Paralympics in Sotsji op haar palmares staan en zou in Kiev meedingen naar de overwinning met het nummer "Flame is burning". Samoilova raakte in haar kindertijd verlamd en gebruikt sindsdien een rolstoel.