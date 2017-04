Renard vergelijkt het succes van Ed Sheeran met dat van Adele, "maar Adele heeft meer de uitstraling van een diva, terwijl Sheeran de boy next door is gebleven."

Sinds de release van zijn single "Shape of you" op 6 januari staat Ed Sheeran op de eerste plaats in de Belgische hitlijsten. "Als hij dit weekend nog steeds op nummer één staat, dan schrijft hij geschiedenis. Dan wordt hij de meest succesvolle Britse artiest ooit in de Ultratop".

Zijn derde album werd op 3 maart uitgebracht en is wereldwijd een overdonderend succes. "Ed Sheeran heeft absoluut de ambitie om het te maken als artiest en de geschiedenis in te gaan als nummer één. Zijn album werd in november al verwacht, maar hij stelde het uit omdat er andere releases waren. Toen Trump verkozen werd, werd ook een andere datum geprikt."

"Ed Sheeran is op dit ogenblik een van de populairste artiesten ter wereld, iedereen kent hem en iedereen heeft hem graag. De voorbije vijf jaar heeft hij miljoenen albums verkocht en scoorde hij de ene hit na de andere, maar hij blijft de uitstraling hebben van de boy next door. Hij is een kerel met sneakers en jeans die je overal tegen zou kunnen komen. Vooral zijn rossige warrige kop maakt niemand jaloers en bedreigt niemand. Hij maakt gewoon fijne songs."