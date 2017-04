De ex-vrouw van Prince heeft in het ontbijtprogramma "Good morning America" haar boek "The most beautiful: My life with Prince" voorgesteld.

Mayte Garcia begon begin de jaren 90 samen te werken met Prince als danseres en choreografe. In 1996 stapte het koppel in het huwelijksbootje en datzelfde jaar werd hun zoontje geboren. De baby stierf enkele dagen na de geboorte aan de gevolgen van een genetische ziekte.

Prince heeft tijdens zijn leven nooit publiekelijk over zijn overleden zoontje gesproken. Mayte Garcia en Prince gingen in 1998 uit elkaar en in 2000 was de scheiding juridisch afgerond.