Sinds 2013 wordt de startvolgorde op het Songfestival niet meer willekeurig geloot, maar wel bepaald door de producers van de liedjeswedstrijd, die een aantrekkelijke televisieuitzending willen maken. Het enige waar de producers rekening mee moeten houden, is de zogenoemde allocation draw. Die wordt elk jaar in januari gehouden in de gaststad van het Songfestival.

Tijdens die ceremonie worden alle deelnemende landen van de halve finales willekeurig ingedeeld in twee helften, binnen hun eigen halve finale. België lootte toen de eerste helft van de eerste halve finale, op dinsdag 9 mei. Nu is bepaald dat Blanche haar nummer "City lights" als vijfde kandidaat zal brengen. Als de show op dezelfde manier wordt opgebouwd als de voorbije jaren, dan is er na het optreden van Blanche even een korte onderbreking.

In de eerste halve finale treden 18 landen aan. In de tweede halve finale, op donderdag, zitten 19 kandidaten. Nederland neemt dan met OG3NE als zevende deel. Ook nog meegenomen in de loting: de Russische songfestivalkandidate, Julia Samoylova, die door Oekraïne geweerd wordt. Organisator EBU gaat ervan uit dat Samoylove alsnog kan deelnemen, zoals voorzien. De Russische zou dan als derde kandidate aantreden.