Fluiter van muziek "The good, the bad and the ugly" overleden

De man die de legendarische filmmuziek van Ennio Morricone floot, is overleden. Alessandro Alessandroni is 92 jaar geworden. Een onbekende naam bij het grote publiek, maar zijn deuntjes zijn onmiddellijk herkenbaar.

