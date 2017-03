Rusland heeft vorige week Julia Samoilova voorgesteld als Songfestivalinzending voor de liedjeswedstrijd in Kiev in Oekraïne. Robbie Williams kondigde met een knipoog op de Russische televisie aan dat hij een deelname voor Rusland ook wel zou zien zitten.

"Ik zou Rusland wel willen vertegenwoordigen op het Songfestival. We zouden de liedjeswedstrijd winnen. Mijn manager zit al met de handen in het haar", zei Williams in het programma "Poust govoriat" op de Russische staatszender Pervy Kanal.

Robbie Williams deed die uitspraak in de marge van een gesprek over zijn single "Party like a Russian". Het was meteen overduidelijk dat het een grap was van de voormalige zanger van Take That.

De Russische deelname aan het Eurovisiesongfestival bezorgt de Oekraïense overheid kopzorgen. Na de annexatie van de Krim zijn de spanningen tussen Rusland en Oekraïne fors opgelopen. Oekraïne onderzoekt of ze de Russische zangeres Julia Samoilova kunnen wraken, omdat ze illegaal naar de Krim is gereisd voor een concert.