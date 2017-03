Tijdens het gala van Human Rights Campaign in Los Angeles kreeg Perry de National Equality Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de holebi- en transgendergemeenschap. Perry verwees naar haar doorbraaknummer "I kissed a girl and I liked it" uit 2008 om een boekje open te doen over haar eigen lesbische gevoelens. Want Perry deed meer dan kussen alleen, zo vertelde ze over haar lesbische fling.

"Ik ben maar een zangeres: ik zeg de waarheid en geef mijn fantasie vorm in muziek. Toen ik "I kissed a girl" uitbracht, wist ik dat ik een discussie op gang had gebracht", zegt ze. En daar is Perry trots op.

"Mijn eigen seksualiteit is niet zo zwart-wit. Maar dat leek niet te verenigen met mijn afkomst: ik ben een meisje dat in gospel-koren gezongen heeft en is opgegroeid tussen leeftijdsgenoten die heilig overtuigd waren van het nut van heropvoedingskampen voor holebi's", aldus Perry, die uit een streng katholiek gezin komt. "Op religieuze kampen heb ik zelf geprobeerd om die geaardheid weg te bidden (letterlijk: "to pray the gay away", nvdr).