Sinds vandaag ligt het eerste album van 'De kronieken van Amoras' in de winkel. Net zoals in de succesvolle stripreeks "Amoras" van een paar jaar geleden, wordt een volwassener toon in tekst en tekeningen aangeslagen. Het is vooral de lamme goedzak Lambik en ultiem booswicht Krimson die nu centraal staan.

Sinds vandaag ligt het eerste album van 'De kronieken van Amoras' in de winkel. Net zoals in de succesvolle stripreeks "Amoras" van een paar jaar geleden, wordt een volwassener toon in tekst en tekeningen aangeslagen. Het is vooral de lamme goedzak Lambik en ultiem booswicht Krimson die nu centraal staan.