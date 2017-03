Exclusief: Johan Heldenbergh over Hollywood-debuut in "The zookeeper’s wife"

Johan Heldenbergh zet zijn zinnen op Hollywood. Binnenkort schittert hij in de Amerikaanse oorlogsfilm "The zookeeper's wife", naast topactrice Jessica Chastain. Chastain is grote fan van "The broken circle breakdown", en daarom wilde ze absoluut de Vlaming Heldenbergh als tegenspeler in "The zookeeper’s wife". Exclusief aan VRT Nieuws doen Chastain en Heldenbergh hun verhaal.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Exclusief: Johan Heldenbergh over Hollywood-debuut in "The zookeeper’s wife"

Johan Heldenbergh zet zijn zinnen op Hollywood. Binnenkort schittert hij in de Amerikaanse oorlogsfilm "The zookeeper's wife", naast topactrice Jessica Chastain. Chastain is grote fan van "The broken circle breakdown", en daarom wilde ze absoluut de Vlaming Heldenbergh als tegenspeler in "The zookeeper’s wife". Exclusief aan VRT Nieuws doen Chastain en Heldenbergh hun verhaal.