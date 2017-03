"Feminisme is geen stok om andere vrouwen mee te slaan"

De Britse actrice Emma Watson heeft gereageerd op de hetze rond een foto van haar in Vanity Fair, waar ze te zien is met haar borsten half bloot. Ze deed dat tijdens een interview over haar nieuwste film "Beaty and the beast".

