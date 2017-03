Fotograaf achter "meisje met de groene ogen" stelt tentoon in Brussel

De naam Steve McCurry doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn foto van een jong meisje met groene ogen is wereldberoemd. De Amerikaanse fotograaf haalde mer zijn portret van een jonge Afghaanse vluchtelinge in Pakistan de cover van National Geographic in juni 1985. In het Beursgebouw in Brussel is dit weekend een tentoonstelling geopend met meer dan 200 foto's, onder de titel "de wereld van Steve McCurry".

