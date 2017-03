Bij zijn dood in 2013 liet Lou Reed een bijzonder uitgebreid archief achter: papieren en elektronische documenten, foto's en maar liefst 3.600 audio- en 1.300-video-opnames. De verzameling documenteert zijn leven als muzikant, componist, dichter, schrijver, fotograaf en tai-chi student. Ze overspant een periode van bijna 50 jaar.

Zijn weduwe Laurie Anderson vond de verantwoordelijkheid over die collectie loodzwaar. "Als een flatgebouw van 15 verdiepingen die op mijn hoofd valt", zo omschrijft ze het in The New York Times. Ze is blij dat ze het mag overmaken aan de Public Library for Performing Arts in New York, "in het hart van de stad waar hij het meest van hield."

De instelling herdenkt Lou Reed op zijn geboortedag door ieder uur een nummer uit een van zijn platen te draaien. Lou Reed was samen met John Cale het gezicht van The Velvet Underground, en scoorde daarna ook solo met nummers als "Walk on the wild side" en "Perfect day".