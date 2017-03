De Britse zangeres Adele heeft haar concert in Perth in Australië van afgelopen dinsdag niet afgesloten met een pyrotechnisch hoogstandje op de tonen van "Set fire to the rain". Dat nummer is het slotakkoord van haar huidige tournee.

Tijdens de repetities voor haar show in Perth liep het bijna mis voor haar 4-jarige zoon Angelo. De jongen woonde de repetitie bij en hij kreeg na het afsteken van het vuurwerk bij "Set fire to the rain" wat vuurwerkafval in het oog, zonder veel erg.

Tijdens haar optreden een dag later zei de zangeres tegen het publiek dat haar zoon heel hard geschrokken was na het incident. "Iedereen houdt van vuurwerk, maar na het incident met mijn zoon heb ik beslist om het vuurwerk af te schaffen", zei Adele.

Na afloop van het nummer vroeg de Britse zangeres aan het publiek of ze het vuurwerk definitief moest afschaffen, maar het publiek vond dat geen goed idee. "Ok, dan steken we het misschien weer af de volgende keer", zei Adele. Het volgende optreden is gepland op 4 maart in Brisbane in Australië.