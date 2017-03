Daar komt begin dit jaar verandering in. Na een korte pauze brengt The xx zijn langverwachte derde plaat uit. Op "I see you" bewandelt het trio heel andere muzikale paden. De minimalistische, krachtige ballads hebben plaats geruimd voor uptempo nummers met een vrolijke ondertoon, die vooral drijven op beats. Bezieler daarvan is de stille kracht in de achtergrond: Jamie Smith.

Smith heeft van de pauze bij The xx gebruik gemaakt om een soloproject uit de grond te stampen. Onder de naam Jamie xx trekt hij - met succes - als dj naar de grote festivals. Smith, die in de naam van zijn soloproject nadrukkelijk refereert naar The xx, vertaalt zijn solosucces daarop naar de band waar hij deel van uitmaakt.

Op de derde plaat "I see you" heeft Jamie xx een duidelijke hand in de vervrolijking. De plaat begint zowaar met trompetgeschal, gevolgd door een beat: iets wat op de vorige twee albums ondenkbaar was. Bovendien experimenteert hij met samples, want hem naar eigen zeggen "de derde zanger van de groep" maakt.