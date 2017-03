Helena de Maertelaere omschrijft het nummer "Running on air" als een poppy R&B-nummer. "Het is heel licht en vrolijk en gaat over de keuzes die jonge mensen moeten maken wanneer ze in de echte wereld terechtkomen. Er zijn veel mogelijkheden en dat is prachtig."

De zangeres is van plan om in de toekomst terug te keren naar België en in eigen land een carrière als zangeres of actrice uit te bouwen.

"Ik probeer me op niets vast te pinnen en neem alle kansen die komen. Ik sta open voor alles. Ik ben van plan om terug te kregen naar België en het in mijn eigen land te proberen", besluit Helena de Maertelaere.