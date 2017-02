"Ik had nooit gedacht dat ik ooit in het Nederlands zou zingen, maar alles klopte bij dit project. De taal van een nummer maakt niet uit. Als de muziek goed is, is het goed", aldus Van Looy bij "De madammen" op Radio 2.

"Louis Neefs is iemand met een ongelofelijke stem, in vergelijking daarmee ben ik niets. De opname met de VRT Big Band was heel aangenaam. De VRT Big Band is een gigantische machine", besluit Bent Van Looy.

Het nummer "Wat een leven" van Louis Neefs is een van de vier nummers die Radio 2 dit jaar zal opnemen in de Eregalerij van de Vlaamse Klassiekers op 16 maart. De andere nummers zullen tijdens het gala in het Kursaal in Oostende onthuld worden.

Dit jaar worden Urbanus, Jan De Smet en Jean Blaute in de bloemen gezet op de Eregalerij van Radio 2. Ze worden gelauwerd met de onderscheiding Leven vol Muziek.