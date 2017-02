Bear's Den: "We spelen graag nummers die mensen melig vinden"

De Britse groep Bear's Den is bijzonder populair in België. "Er zitten zelfs lookalikes in de studio", merkte Lieven Van Gils op. De bandleden Andrew Davie en Kevin Jones hadden het bij "Van Gils & Gasten" ook over hun obsessie voor Bryan Adams.

