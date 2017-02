Zoon David Bowie: "Deze award is voor iedereen die anders is"

David Bowie heeft gisteravond tijdens de uitreiking van 37e editie van de Brit Awards twee prijzen in de wacht gesleept. Duncan Jones, de zoon van Bowie, nam de award voor beste album in ontvangst ."Hij is er altijd geweest voor mensen die denken dat ze een beetje gek of vreemd zijn. Hij is er altijd voor hen geweest. Deze award is dan ook voor iedereen die anders is", zei Jones op het podium.

