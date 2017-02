In een interview met The Hollywood Reporter heeft Plastic Jesus zijn werk verantwoord. "West is een genie in schrijven en producen, maar hij is geen God en zo zien we hem wel. Tot er een probleem of tegenvaller opduikt in zijn leven of carrière, dan kruisigen we hem."

De kunstenaar heeft ook een boodschap voor de wereld. "Behandel en respecteer de mensen als artiesten, maar maak van hen geen goden, want we kruisigen onze goden." Hij vertelt ook dat hij voor dit project samengewerkt heeft met Ginger, de artiest die vorig zomer ophef veroorzaakte door naakte beelden van Donald Trump in het straatbeeld te maken.