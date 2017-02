Kinderen triggeren om te blijven lezen

Auteurs die hun werk zelf voorlezen in de klas. Het gebeurt deze week op 48 verschillende plaatsen in Sint-Niklaas. De actie kadert in de vierde editie van "De Voorleesweek" in de stad, een actie die 14-jarigen moet prikkelen om weer of meer te lezen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Kinderen triggeren om te blijven lezen

Auteurs die hun werk zelf voorlezen in de klas. Het gebeurt deze week op 48 verschillende plaatsen in Sint-Niklaas. De actie kadert in de vierde editie van "De Voorleesweek" in de stad, een actie die 14-jarigen moet prikkelen om weer of meer te lezen.