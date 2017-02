Afgelopen weekend waren er al vragen gerezen over zijn gezondheid toen er op sociale media video's opgedoken waren van Cassidy's optreden in de Verenigde Staten. Op de beelden is te zien hoe de zanger worstelt met de teksten van zijn oude hits. Op een bepaald moment lijkt hij zelfs even van van kleine podium te vallen.

Cassidy maakte furore in de jaren 70 als tieneridool met hits als "I think I love you" en "How can I be sure?". Ook met zijn rol als Keith Partridge in de televisieserie "The Partridge family" veroverde hij de wereld. De laatste jaren was zijn ster echter tanende. Hij kampte met een alcoholverslaving en financiële problemen.