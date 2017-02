De voormalige Beatles Ringo Starr (76) en Paul McCartney (74) hebben samengewerkt aan twee nieuwe nummers van de voormalige drummer van The Beatles, Ringo Starr.

"Bedankt voor je komst en voor het spelen van je geweldige baspartij", schrijft Ringo Starr op microblogsite Twitter. Na de split van The Beatles bleven Ringo Starr en Paul McCartney bevriend. In 2010 werkte McCartney nog mee aan het album "Y not" van Starr.

Het nieuwe album van Ringo Starr is de opvolger van "Postcards from paradise" uit 2015. Het is nog niet duidelijk wanneer het album in de winkelrekken zal liggen.