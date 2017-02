Op donderdag staan met The xx en Editors twee Britse bands bovenaan de affiche. The xx heeft met "I see you" een nieuwe plaat uit, die hen begin maart twee keer naar een uitverkocht Vorst Nationaal brengt. In augustus keren ze terug naar ons land om op de eerste festivaldag van Pukkelpop het hoofdpodium af te sluiten, iets wat ze in 2013 ook al deden, met lovende recensies tot gevolg.

Editors zit momenteel nog in de studio en komt in Kiewit zijn zesde studioalbum voorstellen aan ons land. Ook te zien op donderdag: kersverse rapkoning Chance the Rapper. Hij krijgt een hoge plek op het hoofdpodium, vlak voor Editors en The xx.