Ook aan de BBC kan gedacht worden als noodoplossing. De Britse openbare omroep – ook wel eens de moeder van alle openbare omroepen genoemd en een van de grote vijf EBU’ers – sprong in het verleden al verschillende keren bij.

Abba won bijvoorbeeld in 1974 in Brighton. Nochtans had Luxemburg het jaar voordien gewonnen, maar het was de tweede overwinning op rij voor het kleine Groot-Hertogdom en de Luxemburgse omroep kon zich geen tweede opeenvolgende organisatie permitteren. Twee jaar eerder sprong Groot-Brittannië ook al in de bres. Toen voor Monaco dat in 1971 had gewonnen, maar geen geschikte zaal vond. Een openluchtevenement op de Middellandse Zee bleek twee maanden voor datum kennelijk geen optie. De EBU moest in allerijl een ander gastland vinden, waarop het festival verhuisde naar Edinburgh.

Het Songfestival in de jaren 70 was natuurlijk een heel stuk kleinschaliger dan wat het nu is. Heden ten dage wordt een grote zaal verwacht die ook nog eens zeker een maand enkel en alleen beschikbaar is voor het Eurovisiesongfestival. Niet onmogelijk, maar ook voor de BBC niet evident. Al dromen verschillende fans al luidop van een Songfestival in de legendarische Royal Albert Hall in Londen, zoals in 1968. De laatste keer dat de liedjeswedstrijd in het VK plaatsvond, dateert overigens alweer van 1998.