De Amerikaanse zangeres Mariah Carey heeft haar nieuwe single "I don't" gelanceerd. In het nummer met rapper YG zingt ze over een relatiebreuk. Ze vond daarvoor inspiratie in haar eigen breuk met haar verloofde James Packer.

Intussen heeft de zangeres van "All I want for Christmas is you" een nieuwe relatie met haar achtergronddanser Bryan Tanaka. Carey postte de dag na Valentijn een foto van zichzelf en haar nieuwe vriend in een groot bad.

Aan het Amerikaanse persbureau AP bevestigt Carey dat ze een relatie heeft met Tanaka, maar meer details wil ze niet kwijt. "Ik praat niet graag over mijn privé-leven. Ik en mijn vriend denken daar hetzelfde over", aldus Carey.

Mariah Carey is een van de succesvolste Amerikaanse artiesten. Ze verkocht wereldwijd meer dan 200 miljoen albums.