New York sluit modeweek af met politieke video "I am an immigrant"

Tientallen klinkende namen uit de mode- en modellenwereld hebben hun medewerking verleend aan een video waarin ze hun buitenlandse afkomst in de verf zetten. De beelden zijn opgenomen tijdens de modeweek met beroemdheden als modellen Doutzen Kroes en Winnie Harlow, fotografen Inez van Lamsweerde en Mario Sorrenti en tot slot ontwerper Diane von Furstenberg.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

New York sluit modeweek af met politieke video "I am an immigrant"

Tientallen klinkende namen uit de mode- en modellenwereld hebben hun medewerking verleend aan een video waarin ze hun buitenlandse afkomst in de verf zetten. De beelden zijn opgenomen tijdens de modeweek met beroemdheden als modellen Doutzen Kroes en Winnie Harlow, fotografen Inez van Lamsweerde en Mario Sorrenti en tot slot ontwerper Diane von Furstenberg.