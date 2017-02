Eerste voetbal ooit is te bewonderen op tentoonstelling in Mechelen

In de Nekkerhal in Mechelen is "The Football Experience" geopend. Het is een interactieve tentoonstelling over het wereldvoetbal waarbij niet enkel voetbalattributen te zien zijn. De bezoekers kunnen ook spelers ook op een tablet toevoegen aan hun ideale voetbalploeg.

