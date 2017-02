Status Quo is bezig aan de tournee "The last night of the electrics", zijn laatste in elektrische bezetting. Daarna worden de elektrische gitaren opgeborgen en gooit Status Quo het over een akoestische boeg.

De Britse rockgroep is bekend van hits als "Rockin' all over the world", "In the army now", "Down down" en "Whatever you want", en verkocht meer dan 100 miljoen platen.

Op zondag 30 juli staan ook Soulsister en Zucchero op het hoofdpodium in Tienen. Staan ook al op de affiche: Iggy Pop (vrijdag 28 juli), Bazart en Lost Frequencies (zaterdag 29 juli).