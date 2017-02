Mondriaan: de evolutie van een kunstenaar in 1 minuut

Kunstenaar Piet Mondriaan wordt dit jaar in de bloemen gezet in het kader van 100 jaar De Stijl en dat is volgens kunstkenner Philippe Van Cauteren meer dan terecht. In "Van Gils & Gasten" toont hij aan de hand van een korte montage aan hoe de kunstenaar doorheen zijn leven geëvolueerd is.

