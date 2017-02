"De familie en vrienden van George zijn enorm aangedaan en geschokt dat zo'n persoonlijke, pijnlijke en vertrouwelijke geluidsopname is gelekt in de pers", zo staat in de mededeling. "We zijn er rotsvast dat wie dan ook in zo'n situatie contact opneemt met de hulpdiensten erop moet kunnen vertrouwen dat dit gesprek niet uitlekt in de media. De openbaarheid van deze audioboodschap valt ons bijzonder zwaar."

Een woordvoerder van de South Central Ambulance Service heeft verklaard dat het perslek erg serieus wordt genomen. In navolging van de klacht van de familie Michael komt er ook een onderzoek naar het lek zelf.