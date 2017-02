Tourbus The Dillinger Escape Plan aangereden door vrachtwagen in Polen

De Amerikaanse groep The Dillinger Escape Plan is momenteel op tournee door Europa. In Polen is de bus met de groep aan boord aangereden door een vrachtwagen. Het concert van vanavond in Krakow is afgelast.

