"Het gaat te vaak over sterven, te weinig over leven met kanker"

New York Fashion Week heeft dit weekend in Manhattan een catwalk opgezet voor 11 patiënten in een vergevorderd stadium van kanker. Suzanne Lindley, die "Surviving in Fashion" organiseerde, wilde voor een unieke ervaring zorgen die inspirerend werkt.

