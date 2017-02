Subtiel protest van Raf Simons tegen Donald Trump?

De Belgische topontwerper Raf Simons heeft in New York zijn eerste collectie voor het Amerikaanse modehuis Calvin Klein voorgesteld. Let u vooral op de muziek. Het lijkt erop dat Simons het niet helemaal eens is met de nieuwe president Donald Trump.

