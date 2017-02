Barman heeft in de loop der jaren al heel wat muzikanten zien voorbijkomen. Maar hij maakt geen vergelijkingen. "Zo denk ik al lang niet meer. Ik denk dat ze allemaal ontzettend veel potentieel hadden en allemaal heel verschillende persoonlijkheden hadden. Het kan altijd beter en toch zijn er altijd momenten waarop je denkt: “Dit kan niet beter”."

Nostalgisch over het afscheid van Pawlowski is hij dus niet. "Het leven moet vooruit. Ik heb al die watertjes al vaak doorzwommen, vaak ook veel pijnlijker. Dit is echt een heel mooi afscheid, goed voor alle partijen. Qua afscheid is dit as good as it gets."

Mauro Pawlowski mag zich wel nog verwachten aan een verrassing. "We zijn koppige bazekes", bevestigt Barman. "We willen daar zeker ook aandacht aan geven, maar het wordt geen kleffe bedoening. Integendeel, het wordt een knallende show, life goes on."

Wie Pawlowski gaat vervangen, is nog niet duidelijk. "We zijn er nog niet al te veel mee bezig. Ik heb al spontane sollicitaties gehad, maar we zien wel. We nemen onze tijd, want het moet goed zijn. De lat ligt behoorlijk hoog."