"Bye bye bye", "Music of my heart" en "This I promised you": het waren maar enkele van de successen die de Amerikaanse boysband NSYNC in de late jaren 90, begin 2000 op hun palmares mochten schrijven. De groep werkte samen met onder meer Michael Jackson, Céline Dion, Gloria Estefan en Stevie Wonder, verkocht meer dan 70 miljoen platen en mag zichzelf één van de meest succesvolle boybands van de jaren 90 en 2000 noemen. In 2002 kondigde Timberlake en co aan dat de band tijdelijk een pauze zou inlassen.

Maar uiteindelijk kwam de band - op een aantal sporadische optredens na - nooit meer samen. In 2007 bevestigden Lance Bass dat de splitsing definitief was. Maar Justin Timberlake stelt: "Technisch gezien brak NSYNC nooit officieel, ze kondigden een pauze aan in 2002 en zijn nadien nooit meer samengekomen."

Nu blikt Timberlake terug op het einde van zijn boysband. "We waren op tournee en ik voelde alsof het allemaal te groot werd. Het startte als een leuk sneeuwbalgevecht, maar het groeide uit tot een lawine."