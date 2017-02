Franklin werd door de Detroitse radiozender Local 4 gevraagd naar de details over haar nieuwe plaat die in september van dit jaar zal uitkomen. Het wordt een plaat met allemaal nieuwe nummers, maar wel in verschillende muziekstijlen. "Ik heb er heel veel zin in", klonk het. "Ik kan niet wachten om de studio in te duiken. Natuurlijk gaat Stevie verschillende nummers producen en er is maar één Stevie, hé."

Maar ze had nog een andere verrassing in petto. "Ik moet jullie iets vertellen, ik ga dit jaar met pensioen. Dit wordt mijn laatste jaar. Ik ga nog opnemen, maar niet meer touren. Dit is het."