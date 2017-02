"This is Spinal Tap" is een zogenoemde mockumentary over een fictieve band die de draak steekt met alle clichés uit de rockbizz. Bij de release in 1984 veroorzaakte de film eerst weinig deining, maar de prent is sindsdien uitgegroeid tot een ware cultclassic die generaties rockmuzikanten en -fans heeft vermaakt.

Vandaag raakte bekend dat regisseur Rob Reiner, Christopher Guest (leadgitarist Nigel Tufnel) en Michael McKean (zanger David St Hubbins) hun oude kompaan Harry Shearer (bassist Derek Smalls) in Californië vervoegen in een geding tegen Vivendi. Het viertal claimt recht te hebben op een veel groter aandeel in de winsten van de film, muziek en merchandise. Zo kregen ze naar eigen zeggen te horen dat hun aandeel in de winst uit merchandise tot 2013 een luttele 81 dollar bedroeg. De soundtrack zou hen dan weer 98 dollar hebben opgeleverd.

In hun geding tegen Vivendi claimen de vier leden van Spinal Tap samen zo'n 400 miljoen dollar (373 miljoen euro). "Ik hoop dat deze rechtszaak tot 11 gaat", stelde Reiner in een knipoog naar een legendarische quote uit de film. Vivendi zegt niet te willen reageren op lopende zaken.