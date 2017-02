"Het is ongeveer drie weken touren volgende maand in Noord-Amerika", vertelde Lasoen bij "Zender" op Studio Brussel. "Superspannend want het is de eerste keer dat ik zo lang op tournee ga in het buitenland. Meestal is het heel kort, een week of tien dagen of gewoon over en weer voor één optreden. Continu op een tourbus zitten, dat zal de eerste keer zijn. Ik denk dat het tof gaat zijn, maar het zal ook zwaar zijn. Ik heb haar ook nog niet ontmoet." Lasoen is momenteel ook nog haar eigen album aan het afwerken.

De Deense zangeres leerde Lasoen 5 à 6 jaar geleden kennen, toen ze nog niet zo bekend was. Dat gebeurde tijdens een avond van platenlabel Pias in Parijs. Daan stond eerder al in het voorprogramma van Agnes Obel.

Agnes Obel is onder meer bekend van de hit "Riverside". In België treedt ze op 20 mei op in Luik en op 29 juni op Rock Werchter.

Mogelijk komt er nog een vervolg want Agnes Obel heeft Lasoen ook gevraagd voor haar Europese tournee. "Maar dat moet ik agendagewijs nog bekijken want ik ga hier in België niet alles laten vallen", zegt Lasoen. "Ik blijf sowieso bij Daan spelen en mijn eigen ding primeert ook, maar ik zou het wel op een of andere manier graag doen. Mocht ik het kunnen combineren met iemand anders, dat we elkaar kunnen ontlasten, dat lijkt mij het ideale scenario.