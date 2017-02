Nick Cave & The Bad Seeds hebben vandaag het Europese luik van hun wereldtournee aangekondigd. In Australië waren de recensies van de concerten lovend.

"Skeleton tree" is het 16e studioalbum van Nick Cave en de opvolger van het fel geprezen "Push the sky away" uit 2013. Hij schreef het na de dood van zijn zoon Arthur. De 15-jarige jongen viel in de zomer van 2015 van een rots in de buurt van Brighton, in het zuiden van Engeland.

De ticketverkoop voor het concert in Antwerpen start volgende week vrijdag om 10 uur.