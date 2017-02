"Elbow is op tournee tot aan de uitgerekende datum, maar we treden alleen in het Verenigd Koninkrijk op, dus ik ben om de paar dagen wel eens thuis, maar ideaal is het natuurlijk niet", zei Garvey op de radio, die wel benadrukt dat hij "dolbij" is.

Garvey en Stirling huwden vorig jaar op 3 juni in Manchester Town Hall. Elbow heeft net een nieuw album uit: "Little fictions". De band is bekend van hits als "One day like this" en "Lippy kids".