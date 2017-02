Adopteert Madonna binnenkort nog twee kinderen uit Malawi of niet? Het antwoord op die vraag is allerminst duidelijk. Wel is sinds vandaag zeker dat ze het mag doen als ze dat wil.

Het Hooggerechtshof van het Afrikaanse land heeft haar de officiële toestemming gegeven, zo meldt woordvoerder Mlenga Mvula. Die voegt eraan toe dat de zangeres samen met haar advocaten in de rechtszaal aanwezig was toen de rechter zijn goedkeuring gaf.

Het bericht is opmerkelijk, gezien Madonna eind vorige maand in alle toonaarden ontkende dat ze van plan is nog meer kinderen uit Malawi te adopteren. Dat deed ze nadat een regeringswoordvoerder had verklaard dat ze hiervoor een aanvraag had ingediend.