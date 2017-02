Wat hebben Philips en Apple gemeen? Expo "Epicorda" in Hasselt legt het u uit

Wat hebben de bedrijven Philips en Apple gemeen? Het zijn technologie-giganten met een rijke geschiedenis, van successen en ook mislukkingen. De beiden zijn in Hasselt te zien op een tentoonstelling: "Epicorda", in de Corda-campus. Die campus ligt op de plaats waar in 2003 Philips zijn vestiging sloot, en waar vandaag een tiental jonge technologiebedrijven gevestigd zijn.

