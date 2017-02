De Amerikaanse realityster Kylie Jenner, bekend van "Keeping up with the Kardashians", diende drie jaar geleden een verzoek op het patent op het handels "Kylie" in in de VS. De 19-jarige Jenner wou onder die naam een modelijn lanceren.

Die plannen werden doorkruist door de Amerikaanse popster Kylie Minogue. De 48-jarige zangeres tekende protest aan en haar advocaten begonnen begin 2016 een rechtszaak bij de US Patent and Trademark Office.

De advocaten van Minogue maakten zich sterk dat "Kylie" bekend is als internationaal bekend artiest en borstkankeractivist. Ze is in de VS ook al jarenlang bekend als Kylie en bezit al jarenlang de website www.kylie.com. Jenner werd omschreven als een tweederangse realitytelevisiefiguur.

De US Patent and Trademark Office heeft nu beslist dat Kylie Jenner geen gebruik mag maken van het handelsmerk "Kylie".