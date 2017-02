De ontmoeting van Kanye West met de toen verkozen president Donald Trump midden december vorig jaar werd door heel wat collega's en fans van de Amerikaanse rapper niet op gejuich onthaald.

John Legend zei dat Kanye West zich voor de kar van Donald Trump had laten spannen in een publiciteitsstunt. "Ik ben ontgoocheld dat Kanye West zegt dat hij voor Donald Trump heeft gestemd. Hij doet aan afbreukpolitiek", reageerde John Legend.

Kanye West verdedigde zijn ontmoeting met verschillende tweets. Hij schreef in drie tweets dat hij een gesprek wilde met de pasverkozen president om het te hebben over de multiculturele thema's. "Ik heb het met hem gehad over pesten, het ondersteunen van leraren, de modernisering van het schoolsysteem en het geweld in Chicago", schreef West.

Een dag later gooide West olie op het vuur van het debat over zijn ontmoeting met Trump door een foto van de cover van Time Magazine te posten. Het ging om een exemplaar met Trump als person of the year op de cover, dat door Donald Trump was gesigneerd met de boodschap: "To Kanye, you are a great friend. Thanks."

Al die tweets zijn begin deze week verwijderd van de Twitteraccount van Kanye West. De rapper is in november niet gaan stemmen voor de nieuwe Amerikaanse president, maar hij had wel op een concert gezegd dat hij voor Trump zou stemmen als hij zou gaan stemmen.