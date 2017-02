Hoewel de organisatie elke vorm van politieke commotie wou vermijden - zeker na de ophef over de Black Power-boodschap van Beyoncé vorig jaar - huldigde Gaga toch de patriottische traditie in de VS. In haar openingsnummer zaten zowel fragmenten van het onvermijdelijke "God bless America" als "This land is your land", wat toch beschouwd wordt als een protestsong. Pittig detail: dat laatste nummer werd ook gezongen op de inauguratie van president Obama.

De naam van zijn opvolger, Donald Trump, is tijdens Gaga's hele act evenwel niet gevallen, hoewel algemeen bekend is dat de zangeres een felle tegenstander is van de Republikein. Een boodschap van tolerantie stond de hele show lang centraal. Gaga wilde het publiek eraan herinneren dat de VS "een natie van vrijheid en gerechtigheid is voor iedereen."

Tijdens de halftime show waren rode en blauwe lichtflitsen nooit veraf. Ook op het appel: een bataljon dansers, hoog oplaaiende vlammen en lichtgevende bandjes in het publiek.