"De Odysseia had perfect vandaag geschreven kunnen zijn"

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de volledige Odyssee van de Griekse dichter Homeros in het Nederlands opgevoerd. 12.000 verzen van 800 v. Chr. werden opnieuw vertaald en worden op het toneel gebracht door meer dan 30 acteurs in een regie van Michael De Cock. Joris Gijsen ging kijken naar de première in de Brusselse KVS en sprak met de acteurs: Stef Aerts en Rashif El Kaoui. Gene Bervoets en regisseur Michael De Cock kwamen naar de studio van De zevende dag voor een gesprek.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de volledige Odyssee van de Griekse dichter Homeros in het Nederlands opgevoerd. 12.000 verzen van 800 v. Chr. werden opnieuw vertaald en worden op het toneel gebracht door meer dan 30 acteurs in een regie van Michael De Cock. Joris Gijsen ging kijken naar de première in de Brusselse KVS en sprak met de acteurs: Stef Aerts en Rashif El Kaoui. Gene Bervoets en regisseur Michael De Cock kwamen naar de studio van De zevende dag voor een gesprek.