"De vijfde editie van "De nieuwe lichting" is een groot succes. We hadden dit jaar heel veel inschrijvingen. Het doet deugd om te zien dat er zoveel talent is in Vlaanderen. Er zat enorm veel diversiteit in de inzendingen", aldus Lemaire.

Kirsten Lemaire selecteerde als juryvoorzitter samen met onder anderen Eppo Janssen, Jan Paternoster en Flip Kowlier acht finalisten. The Lighthouse, Kai Wén, Me & The Critters, Black Leather Jacket, Tundra, Tamino, Ludoviq en Amazumi mochten vanavond optreden in de AB in Brussel.